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На Кубани автобус опрокинулся после столкновения с легковушками, 14 человек пострадали

Среди получивших травмы есть трое несовершеннолетних. Все пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

19 июня, 08:08
<p>Фото © <a href="https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4491941" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Краснодарскому краю</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса пострадало 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП пострадало 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 года рождения", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошёл в Славянском районе края. В результате столкновения автобус опрокинулся на крышу. По данным агентства, все пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, госпитализация потребуется не более чем троим людям.

Ранее Лайф рассказывал, что семь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Санкт-Петербурге. Людей доставили в медицинские стационары на лечение, все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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