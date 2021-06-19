На Кубани автобус опрокинулся после столкновения с легковушками, 14 человек пострадали

В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса пострадало 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП пострадало 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в Славянском районе края. В результате столкновения автобус опрокинулся на крышу. По данным агентства, все пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, госпитализация потребуется не более чем троим людям.