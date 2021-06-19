Глава Крыма Аксёнов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту

Глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту. Видео © Instagram / aksenov.sv

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня утром прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

"Нахожусь в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент подача воды не восстановлена, осуществляется подвоз с помощью водовозок", — написал Аксёнов в соцсети.









На данный момент в Ялтинском регионе подтопленными остается более ста домов, подача воды во всём округе, по прогнозам специалистов, будет восстановлена уже к сегодняшнему вечеру. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, в результате ЧП было эвакуировано 608 местных жителей, из них 50 — дети. По её словам, обесточенными остаются 7211 абонентов, подключено 6662. Пока спасатели устраняют последствия сильных ливней, в городе организовали раздачу питьевой воды.

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован. Один погибший — из посёлка Краснокаменка, одна женщина пропала без вести — ведутся поиски", — отметила Павленко.