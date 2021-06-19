Глава Крыма Аксёнов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту
Подача воды во всём городском округе, по прогнозам специалистов, будет восстановлена уже к сегодняшнему вечеру. На месте работают водовозки, организована раздача питьевой воды.
Фото © Instagram / aksenov.sv
Глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту. Видео © Instagram / aksenov.sv
Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня утром прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".
"Нахожусь в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент подача воды не восстановлена, осуществляется подвоз с помощью водовозок", — написал Аксёнов в соцсети.
На данный момент в Ялтинском регионе подтопленными остается более ста домов, подача воды во всём округе, по прогнозам специалистов, будет восстановлена уже к сегодняшнему вечеру. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, в результате ЧП было эвакуировано 608 местных жителей, из них 50 — дети. По её словам, обесточенными остаются 7211 абонентов, подключено 6662. Пока спасатели устраняют последствия сильных ливней, в городе организовали раздачу питьевой воды.
"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован. Один погибший — из посёлка Краснокаменка, одна женщина пропала без вести — ведутся поиски", — отметила Павленко.
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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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