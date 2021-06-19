В США сообщили о возможном возвращении Капризова в ЦСКА ради участия в Олимпиаде
В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист "Миннесоты" претендует на приз лучшему новичку НХЛ. В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 очко.
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Аналитик официального сайта НХЛ Кевин Уикс заявил, что ЦСКА заинтересован в возвращении нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова. Об этом он сообщил в "Твиттере".
"На данный момент переговоры "Миннесоты" с Капризовым застопорились. По моей информации, он сейчас в Москве. Думаю, что ЦСКА заинтересован в его возвращении, чтобы игрок выступил в КХЛ и на Олимпиаде в Пекине", — написал бывший вратарь.
Информацию о заинтересованности ЦСКА в переходе Капризова подтвердил журналист The Athletic Майкл Руссо. При этом, по его данным, хоккеист хотел бы остаться в НХЛ, а слухи о возвращении в Россию будут мощным рычагом в ходе переговоров о продлении контракта.
"Миннесота" предлагает Капризову контракт на семь-восемь лет. В то же время сторона игрока рассчитывает на краткосрочный договор сроком на два-три года. Пока соглашение не будет заключено, слухи о возвращении в Москву будут неизбежно циркулировать", — сказал Руссо.
Капризов подписал соглашение с "Миннесотой" летом 2020 года. В 2015-м команда выбрала россиянина на драфте НХЛ под общим 135-м номером.
В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 матчах регулярного чемпионата, забросив 27 шайб и сделав 24 результативные передачи. Нападающий претендует на приз лучшему новичку сезона в НХЛ.
С 2017 года форвард выступал за ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Капризов забросил победную шайбу в финальном матче против сборной Германии (4:3 в овертайме).
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