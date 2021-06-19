Столичный клуб Gazgolder могут закрыть на три месяца за грубые нарушения антиковидных мер

Клуб Gazgolder могут закрыть на три месяца за грубые нарушения антиковидных мер. Видео © Соцсети

Московский клуб Gazgolder в Нижнем Сусальном переулке могут закрыть на 90 суток за грубые нарушения антикоронавирусных ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Сергей Михайлов.

"Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания", — сказал Михайлов журналистам.

За вышеперечисленные нарушения клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если подтвердится тот факт, что был нанесён вред здоровью людей, то сумма взыскания вырастет до одного миллиона рублей либо же деятельность заведения будет приостановлена на срок до 90 суток.

Михайлов также отметил, что сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований.