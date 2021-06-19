"С УЕФА согласовали": Сборная России вылетит на матч Евро-2020 с Данией на день позже
До воскресенья национальная футбольная команда продолжит тренировки на подмосковной базе в Новогорске.
Фото © РФС
Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против Дании в воскресенье, на день позже запланированного срока. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.
До вылета в датскую столицу сборная России продолжит тренировки на подмосковной базе в Новогорске.
"На игру полетим не сегодня, а завтра. Все идёт по плану, игроки готовятся к игре. Решение поменять планы — тренерского штаба. Мы тут чувствуем себя комфортнее. С УЕФА это согласовали", — заявил Владимиров.
Матч сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
На стадион "Паркен" не будут допущены российские болельщики. В условиях коронавирусных ограничений Дания отказалась делать исключения для наших фанатов, которые планировали посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. Соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена.
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