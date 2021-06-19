НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"С УЕФА согласовали": Сборная России вылетит на матч Евро-2020 с Данией на день позже

До воскресенья национальная футбольная команда продолжит тренировки на подмосковной базе в Новогорске.

19 июня, 09:18
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против Дании в воскресенье, на день позже запланированного срока. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

До вылета в датскую столицу сборная России продолжит тренировки на подмосковной базе в Новогорске.

"На игру полетим не сегодня, а завтра. Все идёт по плану, игроки готовятся к игре. Решение поменять планы — тренерского штаба. Мы тут чувствуем себя комфортнее. С УЕФА это согласовали", — заявил Владимиров.

Матч Россия — Дания на Евро-2020 будет судить лучший французский арбитр

Матч Россия — Дания на Евро-2020 будет судить лучший французский арбитр

Матч сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

На стадион "Паркен" не будут допущены российские болельщики. В условиях коронавирусных ограничений Дания отказалась делать исключения для наших фанатов, которые планировали посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. Соответствующая просьба РФС была властями страны отклонена.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1