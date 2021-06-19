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"Готовимся и мобилизуемся": Нижегородский губернатор рассказал Лайфу об ограничительных мерах по коронавирусу в регионе

По словам Никитина, сейчас ситуация с ковидом в области достаточно благополучная, но власти понимают, что она может развиваться и в негативном ключе, поэтому уже подготовлен ряд мер.

19 июня, 09:26

Фото © LIFE

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Лайфу об ограничительных мерах по коронавирусу в регионе. Видео © LIFE

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Лайфу, что в скором времени власти региона рассмотрят вопросы эпидемиологической ситуации и, возможно, примут меры дополнительного контроля и ответственности за нарушения ограничений.

"У нас ситуация на сегодняшний момент достаточно благополучная, стабильная ситуация, низкая по выявляемым инфицированным. Но, конечно, мы готовимся и мобилизуемся сегодня, понимая, что она может развиваться и в негативном ключе, как мы видим в целом ряде регионов. На ближайшем штабе на следующей неделе будут рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации и будут приняты решения, возможно, и дополнительно усиливающие меры контроля и ответственности, также рассматриваем ввод дополнительных ограничений", — сказал глава региона.

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Никитин отметил, что в области не будут вводить обязательную вакцинацию или создавать в ресторанах специальные зоны для тех, кто сделал прививку от CoViD-19. Он также добавил, что решения готовятся на основе анализа того, что предпринимают регионы, где ситуация с болезнью ухудшилась.

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Названо количество ресторанов, готовых создать CoViD-free-зоны в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита столицы первых зон, свободных от коронавируса. Эксперимент стартует уже 19 июня. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет. В Кремле в ответ на вопрос о создании таких зон напомнили об ужасах коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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