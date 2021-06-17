Актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

Умер заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров. Ему было 50 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", — говорится в сообщении.

О причинах смерти актёра пока не известно. Прощание состоится 19 июня в 11:00.