Актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Он исполнил более 20 ролей в Театре Российской армии и снялся в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених" и "Оптимисты".
Фото © teatrarmii.ru
Умер заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров. Ему было 50 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", — говорится в сообщении.
О причинах смерти актёра пока не известно. Прощание состоится 19 июня в 11:00.
В Театре Российской армии Андрей Егоров исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова". Он также играл в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и других.
Ранее сообщалось о смерти космонавта Владимира Александровича Шаталова, который в 1969 году во время своего первого полёта в космос впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5". Он умер на 95-м году жизни.
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