НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актёр Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

Он исполнил более 20 ролей в Театре Российской армии и снялся в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених" и "Оптимисты".

17 июня, 17:40
6808
<p>Фото © <a href="https://www.teatrarmii.ru/news/SkonchalsyaAndreyEgorov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teatrarmii.ru</a></p>

Фото © teatrarmii.ru

Умер заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров. Ему было 50 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", — говорится в сообщении.

Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

О причинах смерти актёра пока не известно. Прощание состоится 19 июня в 11:00.

В Театре Российской армии Андрей Егоров исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова". Он также играл в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и других.

Ранее сообщалось о смерти космонавта Владимира Александровича Шаталова, который в 1969 году во время своего первого полёта в космос впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5". Он умер на 95-м году жизни.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки

сегодня в 08:44

Актриса фильма "Исчезнувшая" погибла после наезда скутера

15 июня, 12:10

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета посещать Украину

сегодня в 15:02

Захарова заявила о работе над признанием в мире вакцины "Спутник V"

сегодня в 19:01

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

сегодня в 18:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1