"Знает его с детства": Политолог объяснил, почему Зеленский обратился к Путину на русском языке
По его мнению, встреча двух лидеров состоится, если украинский лидер будет готов прилететь в Москву, а стороны покажут движение в сторону улучшения отношений между странами.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к Владимиру Путину, потому что на любом другом это не выглядело бы как призыв к переговорам. Так считает политолог Константин Калачёв.
"В данном случае это обращение и к Путину, и к той части русскоязычной украинской аудитории, для которой важно сохранение двуязычия на Украине. И очевидно, что для Зеленского этот момент, когда Украина обсуждается на встрече Путина с Байденом, показался наиболее адекватным", — приводит его слова телеканал "360".
При этом русский язык для Зеленского может быть даже роднее украинского, потому что его политик знает с самого раннего детства, а родной выучил уже позднее. Калачёв также предположил, что встреча состоится, если Зеленский будет готов прилететь в Москву, а стороны покажут движение в сторону улучшения отношений между странами.
Ранее Владимир Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным. Украинский лидер выступил с инициативой провести встречу ещё в конце апреля, правда, предложил переговоры "в любой точке Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки. Позже звучали разные предложения, в том числе Ватикан.
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