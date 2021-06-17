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"Знает его с детства": Политолог объяснил, почему Зеленский обратился к Путину на русском языке

По его мнению, встреча двух лидеров состоится, если украинский лидер будет готов прилететь в Москву, а стороны покажут движение в сторону улучшения отношений между странами.

17 июня, 17:17
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/all?date-from=17-06-2020&date-to=17-06-2021&page=6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к Владимиру Путину, потому что на любом другом это не выглядело бы как призыв к переговорам. Так считает политолог Константин Калачёв.

"В данном случае это обращение и к Путину, и к той части русскоязычной украинской аудитории, для которой важно сохранение двуязычия на Украине. И очевидно, что для Зеленского этот момент, когда Украина обсуждается на встрече Путина с Байденом, показался наиболее адекватным", — приводит его слова телеканал "360".

При этом русский язык для Зеленского может быть даже роднее украинского, потому что его политик знает с самого раннего детства, а родной выучил уже позднее. Калачёв также предположил, что встреча состоится, если Зеленский будет готов прилететь в Москву, а стороны покажут движение в сторону улучшения отношений между странами.

Зеленский по-русски ответил на вопрос о встрече с Путиным

Зеленский по-русски ответил на вопрос о встрече с Путиным

Ранее Владимир Зеленский назвал неизбежной свою встречу с Путиным. Украинский лидер выступил с инициативой провести встречу ещё в конце апреля, правда, предложил переговоры "в любой точке Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки. Позже звучали разные предложения, в том числе Ватикан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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