Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к Владимиру Путину, потому что на любом другом это не выглядело бы как призыв к переговорам. Так считает политолог Константин Калачёв.

"В данном случае это обращение и к Путину, и к той части русскоязычной украинской аудитории, для которой важно сохранение двуязычия на Украине. И очевидно, что для Зеленского этот момент, когда Украина обсуждается на встрече Путина с Байденом, показался наиболее адекватным", — приводит его слова телеканал "360".

При этом русский язык для Зеленского может быть даже роднее украинского, потому что его политик знает с самого раннего детства, а родной выучил уже позднее. Калачёв также предположил, что встреча состоится, если Зеленский будет готов прилететь в Москву, а стороны покажут движение в сторону улучшения отношений между странами.