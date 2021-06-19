Литва пригласит союзников по НАТО проследить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021"
Внимание к совместным военным тренировкам Москвы и Минска будет пристальным, подчеркнул глава Минобороны республики. По его словам, альянс намерен оценить характер, сценарий, степень вооружения, а также уровень интеграции солдат в ходе нанесения ударов по потенциальным противникам.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Литва собирается пригласить на свою территорию союзников по НАТО для слежки за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2021". Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.
"При проведении крупных учений все другие страны стараются получить о них как можно больше информации. Литва является поставщиком такой информации. Мы пригласим союзников следить за манёврами", — передаёт его слова агентство ELTA.
Внимание к совместным военным учениям России и Белоруссии будет пристальным, подчеркнул Анушаускас. Министр отметил, что альянс намерен оценить характер, сценарий, степень вооружения, а также уровень интеграции военных в ходе нанесения ударов по потенциальным противникам.
Напомним, учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на учениях будет массово применяться авиация.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября. До этого периода ситуация остаётся опасной, так как Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021", уверен глава Незалежной.
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