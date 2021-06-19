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Литва пригласит союзников по НАТО проследить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021"

Внимание к совместным военным тренировкам Москвы и Минска будет пристальным, подчеркнул глава Минобороны республики. По его словам, альянс намерен оценить характер, сценарий, степень вооружения, а также уровень интеграции солдат в ходе нанесения ударов по потенциальным противникам.

19 июня, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Литва собирается пригласить на свою территорию союзников по НАТО для слежки за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2021". Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"При проведении крупных учений все другие страны стараются получить о них как можно больше информации. Литва является поставщиком такой информации. Мы пригласим союзников следить за манёврами", — передаёт его слова агентство ELTA.

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Внимание к совместным военным учениям России и Белоруссии будет пристальным, подчеркнул Анушаускас. Министр отметил, что альянс намерен оценить характер, сценарий, степень вооружения, а также уровень интеграции военных в ходе нанесения ударов по потенциальным противникам.

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на учениях будет массово применяться авиация.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября. До этого периода ситуация остаётся опасной, так как Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021", уверен глава Незалежной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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