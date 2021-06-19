Европейский союз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти и газа, телекоммуникаций и калийного производства, а также запрет на выдачу Минску кредитов. Санкции будут распространяться и на торговлю ценными бумагами, и на инвестиционные услуги. Сообщается, что подготовку нового пакета антибелорусских мер рассчитывают завершить к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня.

Понятно, что новые санкции — это ответ на посадку самолёта с Протасевичем. Сама по себе ситуация дикая и демонстрирующая двойные стандарты. Мы помним, что в 2013-м, когда в Вене посадили самолёт Эво Моралеса, причём по указанию США, никто санкций против Австрии не вводил. Но дело даже не в этом. Санкции против Минска уже стали привычным элементом коммуникации Запада с властями Белоруссии, одним пакетом санкций больше — одним меньше, Белоруссия, как и Россия, привыкла уже жить под санкциями, очередной поток которых начался сразу после выборов президента в прошлом году.

Санкции за самолёт Ryanair были более чем ожидаемы. Почти сразу после инцидента власти ЕС ввели официальный запрет для белорусских компаний на полёты над своей территорией или посадку в своих аэропортах, а также рекомендовали своим компаниям не использовать воздушное пространство Белоруссии.

Это уже было серьёзным ударом, учитывая, что для белорусского монополиста остались только рейсы в Россию, к тому же Минск потерял статус главного воздушного хаба Восточной Европы, который он получил благодаря прекращению полётов между Россией и Украиной и пандемии, сделавшей сообщения между некоторыми государствами возможными лишь через третьи страны.

Потери касались не только национальной авиакомпании и белорусских аэропортов, но и грузовых перевозок — Белоруссия была главным транзитным маршрутом между Китаем и ЕС и Ближним Востоком и США. "Белаэронавигация" только на диспетчерском обслуживании зарубежных авиакомпаний зарабатывала до $ 50 — 70 млн ежегодно. Впрочем, этого показалось мало…

Уже тогда стало известно о том, что ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний Белоруссии, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам. Казалось бы, всё это уже было. И против представителей властей Белоруссии вводили санкции, включая самого Лукашенко, но это едва ли что-либо изменило.

Но вот санкции против крупных компаний, особенно против нефтегазовых и производителей удобрений, это уже удар ниже пояса, причём неожиданный. То есть понятно было, что такая "ядерная опция" (так называл в своё время экс-представитель США на Украине Курт Волкер отключение России от SWIFT) у Запада есть. Но с трудом верилось, что он её задействует, ведь это переход красной линии — последний аргумент, после которого остаётся лишь полный разрыв отношений.

Дело в том, что нефть и калий — это основной источник поступлений валюты в бюджет Белоруссии. О возможности введения санкций против "Беларуськалия" Bloomberg писал уже спустя три дня после посадки самолёта. Издание обращало внимание на то, что минеральные удобрения являются основной статьёй экспорта Беларуси, обеспечивающей значительную долю спроса в Европе (25%). Кроме того, отмечалось, что "Беларуськалий" — одна из крупнейших компаний в республике и является одним из мировых лидеров по производству удобрений.

Необходимо отметить также, что калий — единственный минеральный ресурс, имеющийся у Белоруссии в избытке. В прошлом году республика экспортировала калийные удобрения на $ 2,4 миллиарда, примерно треть из которых пришлась на США и Евросоюз. При бюджете порядка 9 миллиардов! Что касается нефтепродуктов, то доходы от этого ресурса — это примерно 20% поступлений бюджета. Только в ЕС в прошлом году было продано нефтепродуктов на миллиард долларов. Это с учётом резко упавшего спроса из-за пандемии. Уже с начала текущего года наметился устойчивый рост.

То есть на Западе прекрасно знают и понимают, какие потери понесёт республика в случае, если они откажутся покупать белорусскую продукцию. Они не по Лукашенко и его окружению бьют, они по экономике страны бьют, следовательно, по уровню жизни простых граждан, и без того подорванному коронакризисом.

Расчёт прост: жизнь в стране будет стремительно ухудшаться, люди не вытерпят и свергнут человека, из-за которого всё это произошло. Старая тактика. Однако она не работает, примеры тому Иран, Северная Корея. Напротив, она зачастую приводит к обратному результату.

Напомню, к санкциям против флагманов белорусской экономики ранее неоднократно призывала несостоявшийся президент, скрывающаяся от белорусского правосудия за границей Светлана Тихановская. Видимо, так она видит борьбу за светлое будущее своего народа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это предложение "невиданной подлостью".

Понятно, что за всем этим стоит не Тихановская, даже не Брюссель, а Вашингтон, у которого свергнуть Лукашенко — "задача максимум", "задачей минимум" же является получение дополнительного рычага контроля над Европой, которой можно будет навязывать своих продавцов или же диктовать условия, обещая взамен не подвергать санкциям те или иные компании, которые всё же будут сотрудничать с Минском.

Что касается самой Белоруссии, нельзя сказать, что введение этих санкций станет совершенно критичным для неё. Калий можно попытаться переориентировать на азиатские и даже южноамериканские рынки (Бразилия). В конце концов, его, как и нефть, можно продавать через российских трейдеров.

Безусловно, это будет означать усиление зависимости Минска от Москвы. Чем больше они будут душить Лукашенко, тем меньше у него останется пространства для многовекторности. И если санкции против "Белавиа" уже подняли вопрос о полётах из Минска в Крым, что фактически означает признание российского статуса полуострова, то дальнейшее наступление на горло Лукашенко со стороны Запада может ускорить интеграцию в рамках Союзного государства, привести к появлению российской военной базы на территории Белоруссии и другим последствиям, которые едва ли понравятся Западу.

Понимают ли там это? Понимают. Но всё равно продолжают. Напомню, в прошлом году, в начале октября, они ввели ограничения в отношении 40 белорусских силовиков и представителей Центризбиркома, но не против Лукашенко, и это выглядело логично: Европа не хотела окончательно отрывать от себя Минск и бросать его в объятия Москвы. Но спустя месяц они вводят санкции и против Лукашенко тоже… Так же и тут. До сегодняшнего дня угрозы санкций против нефти и калия выглядели скорее "последним китайским"…