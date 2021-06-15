Вовремя предать: Почему Протасевич теперь сам не захочет уходить из СИЗО

В понедельник в Минске состоялось очередное явление общественности бывшего пламенного белорусского оппозиционера, ныне раскаявшегося и активно сотрудничающего со следствием Романа Протасевича. Экс-главред "Нексты" внезапно появился на пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с посадкой самолёта Ryanair.

Появление его было несколько неожиданным, хотя и логичным — ведь он главный герой этой истории. Ещё более неожиданным для западной прессы, очевидно, стало то, что в зал он вошёл без конвоя и наручников. Вот просто взял, вошёл и спокойно сел на предназначенный для него стул.

Казалось бы, это должно было бы стать сенсацией, произвести эффект грома среди ясного неба — ведь Протасевича впервые явили общественности целым и невредимым, да ещё и не в тюремной обстановке. Его показывали и ранее, но только по белорусскому телевидению и явно не на нейтральной территории. И это для западных СМИ выглядело неправдоподобно, ведь создатели фильма могли не только заретушировать якобы пострадавшую от пыток внешность главного героя, но и вырезать неудобные моменты.

А что? В это бы поверили. Западная аудитория на слово верит в любую чушь о России и её союзниках. В общем, у наших коллег были все возможности для того, чтобы воспользоваться ситуацией и повернуть её в свою пользу. Но нет. Предпочли не просто не воспользоваться, а позорно "слиться". Представитель британской Би-би-си Джон Фишер и его коллеги из съёмочной группы покинули брифинг.

Впрочем, отличились не только журналисты. Вместе со съёмочной группой Би-би-си из зала, где проходило мероприятие, вышли представители посольств Австрии, Италии, США, Польши и представительства Евросоюза. А зачем приходили? В очередной раз зафиксировать беспомощность Минска перед обвинениями Запада? Но вдруг что-то пошло не так?

Впрочем, у них всё с самого начала шло не так. И, очевидно, журналисты Би-би-си просто испугались, что состряпанная ими на скорую руку и без подготовки ложь окажется не очень правдоподобной, а правду показывать было ещё страшнее. А как же заветы дедушки Геббельса про то, что "чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят", которым западные СМИ всегда следуют, не думая о последствиях?

Примером такого приёма может служить слух о том, что Протасевича в СИЗО избивал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко и даже нос ему сломал. Информация об этом активно распространялась в телгерам-каналах со ссылкой на некую инициативную группу бывших белорусских силовиков BYPOL.

— Зная мстительность и садистские наклонности узурпатора, неудивительно, что человек, считающий себя президентом, мог прибыть в СИЗО для общения с задержанным, который, по утверждению властей, участвовал в управлении протестами, — заявили якобы бывшие силовики. Анонимно, разумеется.

И тут ничего доказывать не надо, ведь на Западе всем известно, что Лукашенко "тиран и диктатор". А тут ещё телеграм-канал "Белсат" приводит слова некоего — опять же анонимного — врача, который якобы обнаружил на видео в ходе интервью кровоподтёк на шее у Протасевича в виде продольной линии, который якобы замазали тональным кремом, что может означать удушение. И отец оппозиционера заявил, что его сын запуган и сильно волнуется. По его мнению, его били: "На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре, возможно, сломан".

Ну а кто же мог ему сломать нос? Ну конечно Лукашенко! Но вот всё сыплется: Протасевич собственной персоной появляется перед камерами и видно, что на нём нет никаких следов пыток. Это вам не видеомонтаж — всё вживую! К тому же он высмеивает тех, кто пишет о его сломанном лично Лукашенко носе: "Это просто смешно!"

Он также утверждает, что прекрасно себя чувствует, его никто не бил и он готов пройти независимую медицинскую экспертизу. Впрочем, Протасевич сам по себе не выглядит как человек, которого нужно бить для того, чтобы развязать ему язык. Он с самого начала охотно сотрудничает со следствием и сдаёт своих подельников и кураторов. Причём с очевидным энтузиазмом.

Зачем? Очевидно, чтобы получить снисхождение, ведь вина его действительно достаточно серьёзна. Он не просто писал крамолу в соцсетях — он координировал протесты, которые должны были, по замыслу заказчиков, окончиться тем же, чем на Украине, — реальной бойней и гражданской войной. Он подстрекал к нападению на силовиков и членов их семей, объяснял, как готовить коктейль Молотова и т. д. Протасевич похож на юношу, заигравшегося в "революцию", не осознававшего последствий этой "игры". И вот его, витающего в романтических революционных облаках, внезапно приземляют. Во всех смыслах этого слова. И ему реально грозит не расстрел, конечно, но лет 15. Внезапно выяснилось, что за слова и действия надо отвечать, и, очевидно, западные кураторы его к такому раскладу не готовили.

Правда, Протасевич явно переигрывает, когда снова повторяет мантру об уважении к Лукашенко (ну очень уж наигранно, правда). Или когда вдруг говорит о желании привиться российской вакциной. Или заявляя, что считает сейчас для себя СИЗО КГБ наиболее безопасным местом и, если бы ему предложили свободу, он бы потребовал госзащиту.

По словам Протасевича, он не торговался со следствием, но по-другому, его поведение назвать нельзя. Зачем иначе ему сдавать всех и вся, рассказывать всю подноготную политической кухни белорусской оппозиции, которая, спецслужбам, уверен, известна была задолго до него. Это именно торг за возможность отделаться лёгким испугом.

И это не пустая надежда. Лукашенко не выгодно делать из Протасевича мученика, и тот это прекрасно понимает. Я бы на месте Батьки и вовсе Протасевича отпустил и наградил орденом за помощь в разоблачении заговора, имевшего целью развал страны. После этого тот сам не захочет уезжать из Белоруссии и даже из СИЗО выходить. Ведь из него, очевидно, попытаются сделать "сакральную жертву", а после всего того, что он наговорил, сделают это ещё и с глубоким личным удовлетворением.