Иммунолог оценил шансы непривитых умереть в случае заражения ковидом
По словам специалиста, заразность штамма SARS-CoV-2 крайне высока, летальность от него по сравнению с современными ОРВИ и гриппом почти в сто раз выше.
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У человека, который заразился коронавирусом, но перед этим не проходил вакцинацию, шанс умереть от инфекции составляет 1 к 30. Об этом Ura.ru сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Сейчас заразность штамма SARS-CoV-2 очень высокая. От него по сравнению с современными ОРВИ и гриппом летальность почти в сто раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть будет 1 к 30", — пояснил специалист.
Вместе с тем иммунолог оценил шансы избежать смерти в случае заражения людей, прошедших вакцинацию.
"Если говорить о наших вакцинах и старых штаммах, то при контакте с вирусом из ста привитых заболеют только три человека, причём никто из них не погибнет. У них не будет и тяжёлого течения ковида, которое может привести к смерти", — уточнил Болибок.
Также медик отметил, что вакцины, существующие в мире в настоящий момент, способны противостоять даже "индийскому" штамму CoViD-19. По словам аллерголога, эффективность препаратов в отношении данной разновидности вируса проверяли по вакцинам других производителей, а не по российским, так как "нашу вакцину в Индию не поставляют".
"Все вакцины, которые зарегистрированы, имеют эффективность более 90%, то есть 90 человек из 100 не заболеют. Против "индийского" штамма их эффективность падает до 70%. Таким образом, 70 человек из 100 не заболевают, но оставшиеся 30 переболеют в лёгкой или средней форме. При этом летальных исходов в любом случае не будет", — сказал иммунолог.
А ранее российские медики развеяли заблуждения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. В частности, врачи уверяют, что людям старшего возраста не стоит бояться прививаться от ковида.
Напомним, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе.
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