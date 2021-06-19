Иммунолог оценил шансы непривитых умереть в случае заражения ковидом

У человека, который заразился коронавирусом, но перед этим не проходил вакцинацию, шанс умереть от инфекции составляет 1 к 30. Об этом Ura.ru сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Сейчас заразность штамма SARS-CoV-2 очень высокая. От него по сравнению с современными ОРВИ и гриппом летальность почти в сто раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть будет 1 к 30", — пояснил специалист.

Вместе с тем иммунолог оценил шансы избежать смерти в случае заражения людей, прошедших вакцинацию.

"Если говорить о наших вакцинах и старых штаммах, то при контакте с вирусом из ста привитых заболеют только три человека, причём никто из них не погибнет. У них не будет и тяжёлого течения ковида, которое может привести к смерти", — уточнил Болибок.

Также медик отметил, что вакцины, существующие в мире в настоящий момент, способны противостоять даже "индийскому" штамму CoViD-19. По словам аллерголога, эффективность препаратов в отношении данной разновидности вируса проверяли по вакцинам других производителей, а не по российским, так как "нашу вакцину в Индию не поставляют".

"Все вакцины, которые зарегистрированы, имеют эффективность более 90%, то есть 90 человек из 100 не заболеют. Против "индийского" штамма их эффективность падает до 70%. Таким образом, 70 человек из 100 не заболевают, но оставшиеся 30 переболеют в лёгкой или средней форме. При этом летальных исходов в любом случае не будет", — сказал иммунолог.

А ранее российские медики развеяли заблуждения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. В частности, врачи уверяют, что людям старшего возраста не стоит бояться прививаться от ковида.