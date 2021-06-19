В Москве годовалая малышка выпала с балкона и погибла, пока родители общались по видеосвязи

Вечером 18 июня в Москве на улице Солянке девочка в возрасте один год восемь месяцев выпала с балкона квартиры на шестом этаже. Малышка скончалась в машине скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, трагедия случилась в тот момент, когда родители ребёнка разговаривали с бабушкой по видеосвязи в гостиной. Пока папа и мама отвлеклись на беседу, девочка вышла из комнаты.

Женщина через минуту обратила внимание на то, что дочери в поле зрения нет, и отправилась её искать. В квартире ребёнка не нашли, а балконная дверь была открыта. Выглянув на улицу, мать увидела свою дочь на земле. Полиция проводит проверку, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.