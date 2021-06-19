В Москве годовалая малышка выпала с балкона и погибла, пока родители общались по видеосвязи
Мама и папа девочки отвлеклись на разговор с родственницей и упустили дочь из виду. Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Вечером 18 июня в Москве на улице Солянке девочка в возрасте один год восемь месяцев выпала с балкона квартиры на шестом этаже. Малышка скончалась в машине скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его информации, трагедия случилась в тот момент, когда родители ребёнка разговаривали с бабушкой по видеосвязи в гостиной. Пока папа и мама отвлеклись на беседу, девочка вышла из комнаты.
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Женщина через минуту обратила внимание на то, что дочери в поле зрения нет, и отправилась её искать. В квартире ребёнка не нашли, а балконная дверь была открыта. Выглянув на улицу, мать увидела свою дочь на земле. Полиция проводит проверку, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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Ранее сообщалось, что в Костроме наградили жителей, которые спасли троих детей из горящей квартиры, забравшись по водосточной трубе. Несколько мужчин по цепочке вытащили ребят из охваченного пламенем жилья на третьем этаже. Губернатор региона Сергей Ситников вручил героям благодарственные письма и памятные подарки.
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