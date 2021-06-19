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В ещё одном российском городе допустили введение обязательной вакцинации от ковида

Сейчас там усилили антиковидные меры, ситуация находится под контролем оперштаба, отметил губернатор. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития эпидобстановки.

19 июня, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В Севастополе вслед за многими российскими регионами введены усиленные антиковидные ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, если принятые меры не помогут стабилизировать эпидобстановку, то будет введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

"Естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты или отпущены в запланированные отпуска. А всем остальным мы настоятельно рекомендуем прививаться", — сказал Развожаев.

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Обязательная вакцинация может быть введена только постановлением главного санитарного врача, подчеркнул губернатор Севастополя. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем оперштаба, дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития эпидобстановки в регионе.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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