В ещё одном российском городе допустили введение обязательной вакцинации от ковида

В Севастополе вслед за многими российскими регионами введены усиленные антиковидные ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, если принятые меры не помогут стабилизировать эпидобстановку, то будет введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

"Естественно, что те, кто по медицинским показаниям не может прививаться либо не хочет, могут на этот период быть переведены на дистанционную форму с сохранением зарплаты или отпущены в запланированные отпуска. А всем остальным мы настоятельно рекомендуем прививаться", — сказал Развожаев.