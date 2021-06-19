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Госпитализированную с 40-процентным поражением лёгких певицу МакSим подключили к ИВЛ

Сейчас врачи ввели 38-летнюю артистку в медикаментозный сон. Как отметила пиар-директор исполнительницы, медики дают оптимистичные прогнозы касательно полного выздоровления звезды.

19 июня, 10:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPaasvqJP2h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Состояние ранее госпитализированной российской певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, ухудшилось. Как сообщила Лайфу её пиар-директор Яна Богушевская, артистку подключили к аппарату ИВЛ.

"На данный момент Марину ввели в медикаментозный сон. ИВЛ — это не приговор, это метод лечения", — рассказала представительница певицы.

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По словам Богушевской, лечащие врачи артистки дают оптимистичные прогнозы. В силу молодого возраста МакSим серьёзных осложнений после аппарата ИВЛ быть не должно, добавила собеседница.

Напомним, на днях певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Через два дня девушка опять сдала тест на коронавирус — и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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