Госпитализированную с 40-процентным поражением лёгких певицу МакSим подключили к ИВЛ

Напомним, на днях певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Через два дня девушка опять сдала тест на коронавирус — и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат.