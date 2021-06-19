Госпитализированную с 40-процентным поражением лёгких певицу МакSим подключили к ИВЛ
Сейчас врачи ввели 38-летнюю артистку в медикаментозный сон. Как отметила пиар-директор исполнительницы, медики дают оптимистичные прогнозы касательно полного выздоровления звезды.
Фото © Instagram / maksimartist
Состояние ранее госпитализированной российской певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, ухудшилось. Как сообщила Лайфу её пиар-директор Яна Богушевская, артистку подключили к аппарату ИВЛ.
"На данный момент Марину ввели в медикаментозный сон. ИВЛ — это не приговор, это метод лечения", — рассказала представительница певицы.
По словам Богушевской, лечащие врачи артистки дают оптимистичные прогнозы. В силу молодого возраста МакSим серьёзных осложнений после аппарата ИВЛ быть не должно, добавила собеседница.
Напомним, на днях певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Через два дня девушка опять сдала тест на коронавирус — и снова результат отрицательный, однако состояние начало резко ухудшаться, температура не снижалась, артистку увезли в клинику, уже третий по счёту тест тоже дал отрицательный результат.
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