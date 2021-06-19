Именно в жару многим людям удаётся легко сбросить несколько лишних килограммов, поскольку на фоне неутомимой жажды, как правило, наблюдается сильное снижение аппетита или вовсе его отсутствие. Переживать из-за этого не стоит, считает врач-терапевт Александр Барвинский. Однако при таком голодании, по его словам, не стоит забывать про индивидуальные особенности организма.

"Когда организм делает подсказку, что можно и не есть, в подавляющем большинстве случаев к этому можно прислушаться, нормально воспринимать и чётко соблюдать питьевой режим", — рассказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".

Стоит помнить, что не всегда подобные "подсказки" являются верными, подчеркнул Барвинский. По его словам, при диабете первого и второго типа организм может давать ложную информацию о сытости, а это, в свою очередь, чревато серьёзными осложнениями. Также врач отметил, что если человек всё-таки решил голодать в жару специально, то ему важно трезво оценивать свои возможности. Так, если вы плохо переносите голод или никогда раньше в жару не ограничивали употребление пищи, такая практика больше навредит, чем принесёт пользу.