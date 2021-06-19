Когда нет аппетита: Врач рассказал, полезно ли голодать в жару
Организм сам даёт человеку верные подсказки, отметил терапевт. Однако, по его словам, не все сигналы могут быть правильными.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Именно в жару многим людям удаётся легко сбросить несколько лишних килограммов, поскольку на фоне неутомимой жажды, как правило, наблюдается сильное снижение аппетита или вовсе его отсутствие. Переживать из-за этого не стоит, считает врач-терапевт Александр Барвинский. Однако при таком голодании, по его словам, не стоит забывать про индивидуальные особенности организма.
"Когда организм делает подсказку, что можно и не есть, в подавляющем большинстве случаев к этому можно прислушаться, нормально воспринимать и чётко соблюдать питьевой режим", — рассказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".
Стоит помнить, что не всегда подобные "подсказки" являются верными, подчеркнул Барвинский. По его словам, при диабете первого и второго типа организм может давать ложную информацию о сытости, а это, в свою очередь, чревато серьёзными осложнениями. Также врач отметил, что если человек всё-таки решил голодать в жару специально, то ему важно трезво оценивать свои возможности. Так, если вы плохо переносите голод или никогда раньше в жару не ограничивали употребление пищи, такая практика больше навредит, чем принесёт пользу.
А ранее диетолог рассказала, какое мороженое лучше всего есть в жару. Оказывается, не все виды любимого холодного лакомства одинаково полезны для такой погоды. Как сообщал Лайф, Москву накрыла аномальная жара. В дневные часы столбики термометров практически дотягивают до отметки 30 градусов, а на следующей неделе синоптики прогнозируют рекордную температуру — 35 градусов тепла.
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