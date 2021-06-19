Минздрав РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения готовит рекомендации по ревакцинации от ковида. Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, их представят в ближайшее время.

"Готовим рекомендации", — заявил министр журналистам, отвечая на вопрос, можно ли уже сейчас повторно привиться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.