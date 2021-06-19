Минздрав РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Вместе с тем глава ведомства вновь призвал граждан России сделать антиковидную прививку. По его словам, сейчас эта мера крайне необходима.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Министерство здравоохранения готовит рекомендации по ревакцинации от ковида. Как сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, их представят в ближайшее время.
"Готовим рекомендации", — заявил министр журналистам, отвечая на вопрос, можно ли уже сейчас повторно привиться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.
Вместе с тем Мурашко вновь призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса. По его словам, сейчас эта мера крайне необходима.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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