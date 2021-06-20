Самый недоношенный в мире ребёнок отпраздновал свой первый день рождения

Родившийся в США на 131 день раньше положенного срока Ричард Скотт Уильям Хатчинсон отпраздновал свой первый день рождения 5 июня. Мини-праздник у мирового рекордсмена (его ранний срок рождения занесён в Книгу рекордов Гиннесса) прошёл в окружении семьи и трёх собак.

Как пишет CNN, в декабре 2020 года, после более чем шести месяцев в больнице, Ричарда смогли отпустить домой с матерью. Его начальный вес был всего 337 граммов. Он был настолько крошечным, что родители могли держать его на одной ладони.

"Я не мог поверить, что это тот самый маленький мальчик, который когда-то был так болен, что я боялся, что он может не выжить. Тот самый маленький мальчик, который когда-то умещался на моей ладони, с такой прозрачной кожей, что я мог видеть каждое ребро и сосуд в его крошечном теле. Я не мог не обнять его и не сказать ему, как я горжусь им", — отметил отец мальчика Рик Хатчинсон.