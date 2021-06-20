Самый недоношенный в мире ребёнок отпраздновал свой первый день рождения
Изначально врачи готовили родителей мальчика к худшему, оценивая шансы малыша на выживание как нулевые.
Фото © Guinness World Records
Родившийся в США на 131 день раньше положенного срока Ричард Скотт Уильям Хатчинсон отпраздновал свой первый день рождения 5 июня. Мини-праздник у мирового рекордсмена (его ранний срок рождения занесён в Книгу рекордов Гиннесса) прошёл в окружении семьи и трёх собак.
Как пишет CNN, в декабре 2020 года, после более чем шести месяцев в больнице, Ричарда смогли отпустить домой с матерью. Его начальный вес был всего 337 граммов. Он был настолько крошечным, что родители могли держать его на одной ладони.
"Я не мог поверить, что это тот самый маленький мальчик, который когда-то был так болен, что я боялся, что он может не выжить. Тот самый маленький мальчик, который когда-то умещался на моей ладони, с такой прозрачной кожей, что я мог видеть каждое ребро и сосуд в его крошечном теле. Я не мог не обнять его и не сказать ему, как я горжусь им", — отметил отец мальчика Рик Хатчинсон.
В конце марта случилось ещё одно чудо — выжившая сестра нежно обняла брата-близнеца в инкубаторе, встретив его впервые после рождения. Дети появились на свет тоже сильно недоношенными. Малышей сразу разлучили, чтобы предоставить им должное лечение. Прошло две недели, и они впервые встретились после рождения.
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