Американец за рулём пикапа сбил участников гей-парада
Это второй подобный инцидент за сутки. Ранее другой водитель пикапа протаранил в США велосипедистов.
Американец за рулём пикапа сбил участников гей-парада. Фото © twitter/IanMargolWPLG
В американском штате Флорида, в городе Форт-Лодердейл, водитель пикапа сбил несколько участников парада ЛГБТ-сообщества. Как сообщает местная газета "Майами Геральд", один человек погиб, двое пострадали.
Автомобиль въехал в участников парада, которые двигались из соседнего города. При этом пикап буквально на сантиметры разминулся с машиной члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц.
Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис счёл инцидент не чем иным, как террористической атакой, направленной против ЛГБТ-сообщества. Водитель автомобиля задержан, однако полиция пока не спешит оценивать его действия как умышленные.
Отметим, что это уже второй подобный инцидент в США за сутки. Ранее в городе Шоу-Лоу (штат Аризона) полиция ранила и задержала водителя пикапа, который сбил участников велогонки. Пострадали по меньшей мере шесть спортсменов.
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