Американец за рулём пикапа сбил участников гей-парада. Фото © twitter/IanMargolWPLG

В американском штате Флорида, в городе Форт-Лодердейл, водитель пикапа сбил несколько участников парада ЛГБТ-сообщества. Как сообщает местная газета "Майами Геральд", один человек погиб, двое пострадали.

Автомобиль въехал в участников парада, которые двигались из соседнего города. При этом пикап буквально на сантиметры разминулся с машиной члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц.

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис счёл инцидент не чем иным, как террористической атакой, направленной против ЛГБТ-сообщества. Водитель автомобиля задержан, однако полиция пока не спешит оценивать его действия как умышленные.