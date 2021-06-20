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Американец за рулём пикапа сбил участников гей-парада

Это второй подобный инцидент за сутки. Ранее другой водитель пикапа протаранил в США велосипедистов.

20 июня, 02:36

Американец за рулём пикапа сбил участников гей-парада. Фото © twitter/IanMargolWPLG

В американском штате Флорида, в городе Форт-Лодердейл, водитель пикапа сбил несколько участников парада ЛГБТ-сообщества. Как сообщает местная газета "Майами Геральд", один человек погиб, двое пострадали.

Автомобиль въехал в участников парада, которые двигались из соседнего города. При этом пикап буквально на сантиметры разминулся с машиной члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц.

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Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис счёл инцидент не чем иным, как террористической атакой, направленной против ЛГБТ-сообщества. Водитель автомобиля задержан, однако полиция пока не спешит оценивать его действия как умышленные.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент в США за сутки. Ранее в городе Шоу-Лоу (штат Аризона) полиция ранила и задержала водителя пикапа, который сбил участников велогонки. Пострадали по меньшей мере шесть спортсменов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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