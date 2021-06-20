В Татарстане женщина протаранила сарай на квадроцикле, погиб ребёнок

В Татарстане погиб ребёнок после того, как женщина на квадроцикле влетела в сарай. Видео © Соцсети

В Татарстане, в селе Ключищи, женщина не справилась с управлением и влетела на квадроцикле в сарай местных фермеров. Как говорят очевидцы, она ехала на большой скорости по просёлочной дороге. В итоге погиб ребёнок.

Как сообщает "Татар-информ", погибшей было 11 лет. Ещё одну девочку — двухлетнюю — с различными травмами доставили в больницу. Пострадала женщина, которая управляла квадроциклом, и её пассажирка. От госпитализации они отказались.

"Женщина, управляя квадроциклом, совершила наезд на хозяйственное строение в виде сарая. В результате происшествия пассажир, ребёнок в возрасте 11 лет, погиб на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров, один из которых ребёнок в возрасте двух лет, получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства данного инцидента выясняются", — рассказал начальник ОГИБДД МВД России "Верхнеуслонский" Альберт Бурганов.