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В Татарстане женщина протаранила сарай на квадроцикле, погиб ребёнок

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и буквально пробила стену.

19 июня, 23:07

В Татарстане погиб ребёнок после того, как женщина на квадроцикле влетела в сарай. Видео © Соцсети

В Татарстане, в селе Ключищи, женщина не справилась с управлением и влетела на квадроцикле в сарай местных фермеров. Как говорят очевидцы, она ехала на большой скорости по просёлочной дороге. В итоге погиб ребёнок.

Как сообщает "Татар-информ", погибшей было 11 лет. Ещё одну девочку — двухлетнюю — с различными травмами доставили в больницу. Пострадала женщина, которая управляла квадроциклом, и её пассажирка. От госпитализации они отказались.

"Женщина, управляя квадроциклом, совершила наезд на хозяйственное строение в виде сарая. В результате происшествия пассажир, ребёнок в возрасте 11 лет, погиб на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров, один из которых ребёнок в возрасте двух лет, получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства данного инцидента выясняются", — рассказал начальник ОГИБДД МВД России "Верхнеуслонский" Альберт Бурганов.

В Подмосковье 10-летний школьник погиб, катаясь на квадроцикле в одиночку

В Подмосковье 10-летний школьник погиб, катаясь на квадроцикле в одиночку

А в середине мая в Мытищах двух человек придавил квадроцикл, на котором они решили покорить яму. Один из них вскоре скончался, другой отделался сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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