К Земле несётся астероид величиной с две статуи Свободы

Крупный астероид 441987 (2010 NY65) величиной с две статуи Свободы — а это 187 метров — приближается к Земле, сообщает Daily Express, ссылаясь на NASA.

В сообщении говорится, что космическое тело движется со скоростью 13,4 км/с, или 48 тысяч километров в час. Во время максимально возможного сближения с Землёй астероид будет находиться от неё на расстоянии примерно в 15 раз больше, нежели дистанция между нашей планетой и Луной. Случится это 25 июня.

Несмотря на то что столкновение с астероидом планете сейчас не угрожает, он занесён NASA в особый каталог околоземных объектов. В нём несколько тысяч астероидов, комет, путешествующих очень близко к нам по космическим меркам.