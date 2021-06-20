День Пресвятой Троицы отмечают православные

Православные сегодня отмечают Троицу. Этот праздник является одним из главных в христианском мире, поскольку, согласно вероучению, в этот день явилась третья ипостась Бога — Святой Дух.

Поскольку праздник Пресвятой Троицы входит в цикл пасхальных и припадает на 50-й день после Пасхи, его вторым названием является Пятидесятница. Храмы и дома в этот день принято украшать берёзовыми ветками и цветами, а священники вместо белого надевают зелёное облачение.

В этот день православные совершают праздничную литургию и Великую вечерню. В ходе неё молящиеся должны три раза встать на колени, а священник читает молитвы о церкви, молящихся и усопших.

Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, однако обыкновенные бытовые дела можно и не откладывать. При этом некоторые традиции Троицы частично напоминают обычаи, связанные с Иваном Купала. Например, из травы и венков плетутся венки, которые затем спускаются на воду. Таким образом незамужние девушки гадают на жениха.