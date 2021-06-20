Лукашенко представился как "глюкоза для взрослых"

Лукашенко назвал себя глюкозой для взрослых. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения 2-й городской детской клинической больницы в Минске назвал себя "глюкозой". Только он уточнил, что лечит взрослых, а не детей.

"Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь — я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?" — сказал Лукашенко на видео, опубликованном телеграм-каналом "Пул Первого", который ведёт пресс-служба главы государства. Мальчик не нашёлся что ответить главе государства, чем вызвал смех президента.

В ходе своего визита он также заявил, что в республике нет необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса. Но при прохождении диспансеризации у белорусов может появиться выходной день.