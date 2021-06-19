"Подпитывался в "красных зонах": Лукашенко рассказал, как укрепляет иммунитет к коронавирусу
Также глава Белоруссии посоветовал врачам звонить лично ему, если им вдруг нужно подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не прививаться антиковидной вакциной.
Александр Лукашенко рассказал, как поддерживает иммунитет к коронавирусу. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня приехал с рабочим визитом во 2-ю детскую больницу в Минске, где рассказал о том, как "подпитывался" антителами. Видео с беседой белорусского лидера и врачей опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
В начале разговора Лукашенко поинтересовался у медиков, переболели ли они ковидом. Одна из сотрудниц больницы отметила, что перенесла инфекцию и вакцинировалась уже после выздоровления. Оказалось, что на тот момент не было известно, при каком титре антител человек не нуждается в прививке. Тогда Лукашенко рассказал свой секрет сохранения иммунитета против вируса.
"У меня 25 было (титр антител. — Прим. Лайфа) месяц назад. Но я подпитывался, будучи в "красных зонах", — пояснил Лукашенко.
Также глава Белоруссии посоветовал врачам звонить лично ему, если им вдруг нужно подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не прививаться антиковидной вакциной.
Ранее Лукашенко высказался по поводу введения обязательной вакцинации от CoViD-19 в Белоруссии. Комментируя резкий рост заболеваемости ковидом в РФ, глава республики выразил поддержку россиянам. В то же время он отметил, что привиться от инфекции лишним никогда не будет.
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