Александр Лукашенко рассказал, как поддерживает иммунитет к коронавирусу. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня приехал с рабочим визитом во 2-ю детскую больницу в Минске, где рассказал о том, как "подпитывался" антителами. Видео с беседой белорусского лидера и врачей опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

В начале разговора Лукашенко поинтересовался у медиков, переболели ли они ковидом. Одна из сотрудниц больницы отметила, что перенесла инфекцию и вакцинировалась уже после выздоровления. Оказалось, что на тот момент не было известно, при каком титре антител человек не нуждается в прививке. Тогда Лукашенко рассказал свой секрет сохранения иммунитета против вируса.

"У меня 25 было (титр антител. — Прим. Лайфа) месяц назад. Но я подпитывался, будучи в "красных зонах", — пояснил Лукашенко.

Также глава Белоруссии посоветовал врачам звонить лично ему, если им вдруг нужно подсказать, какое количество антител достаточно для того, чтобы не прививаться антиковидной вакциной.