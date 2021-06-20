Стала известна дата прямой линии с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведёт Прямую линию с гражданами 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00.

"30 июня Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как отмечается, традиционно президент "в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны". Направить вопросы можно несколькими способами:

через мобильное приложение «Москва – Путину»;

через сайт программы moskva-putinu.ru(москва-путину.рф);

через СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (из-за границы по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40);

также можно будет обращаться через официальные группы программы в соцсетях – vk.com/moskvaputinuи ok.ru/moskvaputinu.

Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Подробная информация о "Прямой линии" доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).