Обычная авария на дороге лишила польскую армию двух танков

В Польше сгорели два боевых танка. Видео © radio szczecin

В Польше на трассе А6 произошёл инцидент с участием двух танков польской армии. Столкнулись два трейлера, которые перевозили боевые танки Т-72М1. Как итог — гусеничная техника выгорела внутри и более непригодна к эксплуатации.

"Был пожар, в танках не было боеприпасов. Огонь локализовали около 12:20. В результате этого инцидента движение в сторону границы было заблокировано на автомагистрали. После того как пожар был потушен и эмоции улеглись, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", — передаёт издание Interia слова представителя пожарной команды в Щецине Францишека Голинского.

Как поясняют в местных экстренных службах, на опубликованных в Интернете записях были слышны звуки взрывов, однако это были не боеприпасы. Так горели шины.