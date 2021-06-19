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Обычная авария на дороге лишила польскую армию двух танков

Боевые машины возвращались с региональных учений Dragon-2021 и в результате происшествия оказались уничтожены огнём.

19 июня, 20:54

Фото © Twitter / Bartosz Arlukowicz

В Польше сгорели два боевых танка. Видео © radio szczecin

В Польше на трассе А6 произошёл инцидент с участием двух танков польской армии. Столкнулись два трейлера, которые перевозили боевые танки Т-72М1. Как итог — гусеничная техника выгорела внутри и более непригодна к эксплуатации.

"Был пожар, в танках не было боеприпасов. Огонь локализовали около 12:20. В результате этого инцидента движение в сторону границы было заблокировано на автомагистрали. После того как пожар был потушен и эмоции улеглись, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", — передаёт издание Interia слова представителя пожарной команды в Щецине Францишека Голинского.

Как поясняют в местных экстренных службах, на опубликованных в Интернете записях были слышны звуки взрывов, однако это были не боеприпасы. Так горели шины.

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А во Владивостоке ранее таксист не поделил дорогу с БТР. Тогда было две версии развития событий. По одной из них, таксист попытался вклиниться в колонну военной техники и не рассчитал скорость движения, поэтому врезался в бронетранспортёр. Некоторые очевидцы говорили обратное.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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