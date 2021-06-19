Президент США Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о смерти своего питомца — 13-летней овчарки по кличке Чемп. Пёс ещё щенком поселился в семье нынешнего американского лидера после победы на президентских выборах Барака Обамы в 2008 году. Как написал сам глава Белого дома в "Твиттере", семья будет скучать по своему компаньону.

"Наша семья сегодня потеряла любящего спутника, Чемпа. Я буду скучать по нему", — написал в "Твиттере" президент США.

На сайте Белого дома отмечено, что семья тяжело переживает потерю. Немецкую овчарку обожали. На странице в "Твиттере", которая ведётся от имени четвероногих любимцев, вышел пост с хештегами "Ангел Чемп" и "Лучший мальчик", а также трогательным фото хозяина и овчарки. В посте, сделанном накануне от лица Чемпа, написано: "Мы так счастливы, что наши родители (Байдены. — Прим. Лайфа) вернулись домой". У действующего главы государства и его супруги есть и вторая овчарка — трёхлетний Мейджор, он уже дважды покусал сотрудников Белого дома, поэтому после второго нападения на человека его выселили из резиденции в семейный дом четы в штате Делавэр.