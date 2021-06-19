НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я буду скучать": Джо Байден сообщил о смерти любимого питомца

На странице в "Твиттере", которая ведётся от имени четвероногих любимцев семьи, вышел пост с трогательным фото хозяина и овчарки.

19 июня, 20:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheOvalPawffice/status/1406290453641707520/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TheOvalPawffice</a></p>

Фото © Twitter / TheOvalPawffice

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл сообщили о смерти своего питомца — 13-летней овчарки по кличке Чемп. Пёс ещё щенком поселился в семье нынешнего американского лидера после победы на президентских выборах Барака Обамы в 2008 году. Как написал сам глава Белого дома в "Твиттере", семья будет скучать по своему компаньону.

"Наша семья сегодня потеряла любящего спутника, Чемпа. Я буду скучать по нему",написал в "Твиттере" президент США.

На сайте Белого дома отмечено, что семья тяжело переживает потерю. Немецкую овчарку обожали. На странице в "Твиттере", которая ведётся от имени четвероногих любимцев, вышел пост с хештегами "Ангел Чемп" и "Лучший мальчик", а также трогательным фото хозяина и овчарки. В посте, сделанном накануне от лица Чемпа, написано: "Мы так счастливы, что наши родители (Байдены. — Прим. Лайфа) вернулись домой". У действующего главы государства и его супруги есть и вторая овчарка — трёхлетний Мейджор, он уже дважды покусал сотрудников Белого дома, поэтому после второго нападения на человека его выселили из резиденции в семейный дом четы в штате Делавэр.

"Семья потеряла настоящего друга": Обама сообщил о смерти своей собаки

"Семья потеряла настоящего друга": Обама сообщил о смерти своей собаки

Ранее Лайф сообщал, что тогда Псаки вступилась за собаку Байдена, покусавшую человека. Отметим также, что у всех из последних хозяев Белого дома всегда были питомцы, кроме Дональда Трампа. Он был первым за сто лет главой США, у кого не было домашних животных.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1