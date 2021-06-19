Сборная России по футболу поддержала 38-летнюю певицу МакSим, которая была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в кому. Видео с участием болельщиков, поющих песню "Знаешь ли ты", пресс-служба опубликовала на официальной странице в "Твиттере".