"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу
Введённой в искусственную кому певице спортсмены адресовали видео с пожеланием выздоравливать.
Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу. Видео © Twitter / @TeamRussia
Сборная России по футболу поддержала 38-летнюю певицу МакSим, которая была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в кому. Видео с участием болельщиков, поющих песню "Знаешь ли ты", пресс-служба опубликовала на официальной странице в "Твиттере".
"Время, когда не существовало слова "ограничения" и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе", — говорится в обращении сборной.
Ранее Лайф сообщал, что хоть врачи и ввели артистку в медикаментозный сон, но, как отметила пиар-директор исполнительницы, медики дают оптимистичные прогнозы.
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