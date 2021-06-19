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"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу

Введённой в искусственную кому певице спортсмены адресовали видео с пожеланием выздоравливать.

19 июня, 20:04

Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу. Видео © Twitter / @TeamRussia

Сборная России по футболу поддержала 38-летнюю певицу МакSим, которая была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в кому. Видео с участием болельщиков, поющих песню "Знаешь ли ты", пресс-служба опубликовала на официальной странице в "Твиттере".

"Время, когда не существовало слова "ограничения" и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе", — говорится в обращении сборной.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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