На сербском военном заводе второй раз за месяц прогремел мощный взрыв
По неофициальной информации, в результате инцидента пострадало двое рабочих. О причинах повторного ЧП пока неизвестно.
На сербском военном заводе прогремел второй за месяц взрыв. Видео © Соцсети
Около восьми часов вечера в сербском городе Чачак прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, это случилось на военном заводе "Слобода". Отмечается, что это уже второе аналогичное происшествие в этом месяце.
Как сообщает сербский портал NSPM, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них получил травму от разбившегося окна в здании завода. Осколки разлетались в радиусе сотен метров.
До этого мощные взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии 4 июня. Пожарные долго ждали, когда прекратиться канонада, чтобы приступить к тушению пожара. К ликвидации последствий инцидента удалось приступить лишь спустя сутки.
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