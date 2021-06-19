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На сербском военном заводе второй раз за месяц прогремел мощный взрыв

По неофициальной информации, в результате инцидента пострадало двое рабочих. О причинах повторного ЧП пока неизвестно.

19 июня, 19:37

На сербском военном заводе прогремел второй за месяц взрыв. Видео © Соцсети

Около восьми часов вечера в сербском городе Чачак прогремел мощный взрыв. По данным местных СМИ, это случилось на военном заводе "Слобода". Отмечается, что это уже второе аналогичное происшествие в этом месяце.

Как сообщает сербский портал NSPM, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них получил травму от разбившегося окна в здании завода. Осколки разлетались в радиусе сотен метров.

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До этого мощные взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии 4 июня. Пожарные долго ждали, когда прекратиться канонада, чтобы приступить к тушению пожара. К ликвидации последствий инцидента удалось приступить лишь спустя сутки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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