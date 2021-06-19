"Выдохнуть и быть собой": Стилист Лисовец рассказал, как сэкономить на наряде для выпускного
Специалист отметил, что молодым девушкам не следует превращаться в "тёть". Тем более что такой образ требует вложения денег.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Платье напрокат или наряд, который найдёт своё место в повседневной жизни, поможет сэкономить во время сборов на выпускной бал. Секретом поделился стилист Влад Лисовец в эфире радиостанции "Говорит Москва", отметив, что сейчас наблюдается тренд на лёгкость.
"Сэкономить можно на том, чтобы купить наряд, который вы будете потом носить. Можно взять напрокат, об этом никто не узнает. Есть службы, которые предоставляют даже дизайнерские наряды. Вы их возьмёте, отгуляете и очень даже неплохо сэкономите", — рекомендует знаток моды.
Специалист отметил, что выпускницам не нужно превращаться в "тёть". Тем более что такой образ требует вложения денег. В моде лёгкость, указал стилист, которая позволяет прилично сэкономить.
"Ещё нужно ни с кем из класса не соревноваться. Вот если выдохнуть, быть собой, можно неплохо сэкономить", — подчеркнул Влад Лисовец.
Ранее сообщалось, что всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце отменён из-за ковида. В столице за минувшие сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число случаев коронавируса — более 9 тысяч.
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