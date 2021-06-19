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Во Франции полиция слезоточивым газом разогнала участников рейва, нарушивших комендантский час

Пять человек задержаны, а один из тусовщиков потерял руку в ходе столкновений с полицией, когда поднял с земли некий предмет.

19 июня, 19:11

Полиция разгоняет слезоточивым газом участников незаконного рейва. Видео © Twitter / Clément Lanot, Agence France-Presse, Timour_Ozturk, SamuelNohra

В чистом поле рядом с французским Редоном полицейские несколько часов разгоняли незаконную рейв-вечеринку, применяя слезоточивый газ. Об этом сообщила Le Monde.

В настоящее время на территории республики действует комендантский час. 400 полицейских попытались разогнать вечеринку, столкнувшись с агрессивным поведением со стороны тусовщиков. В офицеров полетели камни и бутылки с взрывчатыми смесями.

Пятерых задержали, а 22-летний участник тусовки потерял руку в ходе столкновений с полицией. Он поднял неизвестный предмет с земли, который взорвался.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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