Во Франции полиция слезоточивым газом разогнала участников рейва, нарушивших комендантский час
Пять человек задержаны, а один из тусовщиков потерял руку в ходе столкновений с полицией, когда поднял с земли некий предмет.
Полиция разгоняет слезоточивым газом участников незаконного рейва. Видео © Twitter / Clément Lanot, Agence France-Presse, Timour_Ozturk, SamuelNohra
В чистом поле рядом с французским Редоном полицейские несколько часов разгоняли незаконную рейв-вечеринку, применяя слезоточивый газ. Об этом сообщила Le Monde.
The rave was advertised on social media but authorities banned the event under coronavirus rules - some 1,500 people turned up in Redon, Brittany. pic.twitter.com/7SqL663aLO— SANTHOSH (@unit_of_bharat) June 19, 2021
В настоящее время на территории республики действует комендантский час. 400 полицейских попытались разогнать вечеринку, столкнувшись с агрессивным поведением со стороны тусовщиков. В офицеров полетели камни и бутылки с взрывчатыми смесями.
Пятерых задержали, а 22-летний участник тусовки потерял руку в ходе столкновений с полицией. Он поднял неизвестный предмет с земли, который взорвался.
Ранее в центре Львова художники галереи "Гангрена" устроили перформанс, пронеся по улицам гроб с полностью обнажённой девушкой. Не всем пользователям соцсетей пришлась по душе такая акция. Некоторые назвали её своеобразной рекламой похоронного бюро. Другие нарекли художников дураками и заявили, что представленное не является искусством.
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