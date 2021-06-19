Во Франции полиция слезоточивым газом разогнала участников рейва, нарушивших комендантский час

В чистом поле рядом с французским Редоном полицейские несколько часов разгоняли незаконную рейв-вечеринку, применяя слезоточивый газ. Об этом сообщила Le Monde.

The rave was advertised on social media but authorities banned the event under coronavirus rules - some 1,500 people turned up in Redon, Brittany. pic.twitter.com/7SqL663aLO — SANTHOSH (@unit_of_bharat) June 19, 2021

В настоящее время на территории республики действует комендантский час. 400 полицейских попытались разогнать вечеринку, столкнувшись с агрессивным поведением со стороны тусовщиков. В офицеров полетели камни и бутылки с взрывчатыми смесями.

Пятерых задержали, а 22-летний участник тусовки потерял руку в ходе столкновений с полицией. Он поднял неизвестный предмет с земли, который взорвался.