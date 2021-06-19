В аэропорту Уфы у "боинга" при посадке загорелось шасси

В Уфе у совершающего посадку в аэропорту лайнера авиакомпании Azur Air загорелась стойка шасси. По данным Лайфа, сигнал в пожарную службу поступил в 22:49 по местному времени (20:49 мск).

Никто не пострадал. Помощь экстренных служб не понадобилась, спецавтомобили даже не успели заехать на территорию аэропорта. Возгорание было небольшое, сотрудники аэропорта справились своими силами.