"Стремновато": Собчак сняла видео с борта Airbus, севшего в Шереметьево после сигнала о поломке шасси
Датчик сработал в воздухе уже во время снижения. По имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Telegram / "Кровавая барыня"
В аэропорту Шереметьево сел Airbus А321 из Санкт-Петербурга, у которого сработал датчик неисправности шасси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Среди пассажиров самолёта оказалась телеведущая Ксения Собчак, возвращавшаяся с Петербургского экономического форума. Она сняла на видео, как прибывший лайнер осматривают наземные службы.
Видео © Telegram-канал "Кровавая барыня"
"Стремновато. Но главное, никто не кололся, что шасси не выходили. Узнали, уже приземлившись", — поделилась она впечатлениями от полёта.
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