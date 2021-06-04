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"Стремновато": Собчак сняла видео с борта Airbus, севшего в Шереметьево после сигнала о поломке шасси

Датчик сработал в воздухе уже во время снижения. По имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

4 июня, 11:32

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Telegram / "Кровавая барыня"

В аэропорту Шереметьево сел Airbus А321 из Санкт-Петербурга, у которого сработал датчик неисправности шасси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Среди пассажиров самолёта оказалась телеведущая Ксения Собчак, возвращавшаяся с Петербургского экономического форума. Она сняла на видео, как прибывший лайнер осматривают наземные службы.

Видео © Telegram-канал "Кровавая барыня"

"Стремновато. Но главное, никто не кололся, что шасси не выходили. Узнали, уже приземлившись", поделилась она впечатлениями от полёта.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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