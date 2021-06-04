В аэропорту Шереметьево сел Airbus А321 из Санкт-Петербурга, у которого сработал датчик неисправности шасси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Среди пассажиров самолёта оказалась телеведущая Ксения Собчак, возвращавшаяся с Петербургского экономического форума. Она сняла на видео, как прибывший лайнер осматривают наземные службы.