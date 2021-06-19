Дерматолог предупредила об опасностях, которые таятся в "треугольнике смерти" на лице

Любовь к самостоятельному избавлению от прыщиков чревата серьёзными последствиями. Небрежное выполнение косметических процедур вокруг носа и губ несёт за собой риск причинения здоровью непоправимого вреда. От этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала профессор Российской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова.

"Прыщи опасно давить самостоятельно, особенно крупные и глубокие, это однозначно", — подчеркнула дерматолог-трихолог.



По её словам, название "треугольник смерти" объясняется анатомией и строением сосудистой системы. Обозначенная зона лица обогащена сосудистой сетью. Если при неосторожной работе с кожей попала инфекция, то она может распространиться глубоко, по всему организму, уточнила специалист. Также при удалении высыпаний человек может переусердствовать и разрушить стенки сальной железы, что со временем приведёт к образованию рубцов постакне.

"При самостоятельном выдавливании прыщей вы просто разнесёте инфекцию — выдавив один прыщ, получите несколько вокруг, сделаете однозначно хуже. Когда вы самостоятельно давите высыпания, инфекция может уйти намного глубже, воспалится ещё больше, — объяснила Юлия Галлямова.