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Дерматолог предупредила об опасностях, которые таятся в "треугольнике смерти" на лице

Самостоятельно избавляясь от высыпаний на носу и около него, можно разнести инфекцию по всему организму.

19 июня, 19:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Любовь к самостоятельному избавлению от прыщиков чревата серьёзными последствиями. Небрежное выполнение косметических процедур вокруг носа и губ несёт за собой риск причинения здоровью непоправимого вреда. От этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала профессор Российской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова.

"Прыщи опасно давить самостоятельно, особенно крупные и глубокие, это однозначно", — подчеркнула дерматолог-трихолог.

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По её словам, название "треугольник смерти" объясняется анатомией и строением сосудистой системы. Обозначенная зона лица обогащена сосудистой сетью. Если при неосторожной работе с кожей попала инфекция, то она может распространиться глубоко, по всему организму, уточнила специалист. Также при удалении высыпаний человек может переусердствовать и разрушить стенки сальной железы, что со временем приведёт к образованию рубцов постакне.

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"При самостоятельном выдавливании прыщей вы просто разнесёте инфекцию — выдавив один прыщ, получите несколько вокруг, сделаете однозначно хуже. Когда вы самостоятельно давите высыпания, инфекция может уйти намного глубже, воспалится ещё больше, — объяснила Юлия Галлямова.

Ранее дерматолог рассказал, как избавиться от последствий никотина и "хоботка". Некоторые из них поможет замаскировать только пластическая хирургия — введение жидкого "наполнителя" в кожу.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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