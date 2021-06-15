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Косметолог из Москвы устроила домработнице преображение, и та расплакалась, увидев себя в зеркале

Екатерина опубликовала трогательное видео со своей работой в "Тиктоке", где оно набрало 1,6 млн просмотров.

15 июня, 14:13

Фото © TikTok / dr.beautysense

В свой день рождения каждый хочет выглядеть на все сто, особенно если в повседневной жизни нет времени, сил и денег, чтобы ухаживать за собой. Поэтому московский косметолог Катя, которая в соцсетях известна как dr.beautysense, узнав о дне рождения своей домработницы, решала сделать ей подарок. Девушка устроила Олесе бесплатное преображение.

Видео © TikTok / dr.beautysense

В ролике, который набрал 1,6 млн просмотров, появляется женщина, у которой большое количество мимических морщин. Домработница очень эмоциональна и чувствует себя неловко, потому что никогда раньше не обращалась к косметологу. Но затем Катя показывает результат своей работы, и подписчики не могут поверить своим глазам. При помощи ботокса и мезотерапии бьюти-специалист убрала морщины, увеличила губы и сделала подтяжку.

Фото © TikTok / dr.beautysense

Фото © TikTok / dr.beautysense

Олеся расплакалась, когда увидела себя в зеркале, и долго не могла успокоиться. Она смотрела на себя и не верила, что можно так преобразить человека. Кожа женщины была розоватой после процедур, а мышцы ещё не восстановили подвижность после уколов, поэтому домработнице только и оставалось, что повторять: "Это круто, Кать". С этим мнением согласились и подписчики.

Косметолог Катя. Фото © Instagram / dr.beautysense

Косметолог Катя. Фото © Instagram / dr.beautysense

Косметологу браво, всё естественно! Класс!

lerajoke_tiktok

Помолодела на 15 лет смело, кайф!

idvanilla116

Ой, ей теперь самой нужна домработница!))

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Катя рассказала, что всё преображение основывала на фотографиях 20-летней дочери Олеси, чтобы не превратить её случайно в другого человека. "Мой подход заключался в сохранении индивидуальных генетически обусловленных черт. А главной целью было превратить маму в старшую сестру её дочери (а это сложно!)", — признавалась девушка в своём инстаграме.

Мама отремонтировала самый страшный дом на улице, и сейчас кажется, что на фото два разных жилья

Мама отремонтировала самый страшный дом на улице, и сейчас кажется, что на фото два разных жилья

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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