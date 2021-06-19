В Совфеде объяснили злорадство Украины из-за затопления Крыма

Злорадство секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по поводу масштабных паводков в Крыму вызвано глобальным кризисом в Незалежной. Такое мнение выразила член Совета Федерации Ольга Ковитиди в интервью радиостанции "Говорит Москва". По её мнению, на Украине сейчас все сферы находятся в упадке.

"По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе", — отметила Ольга Ковитиди.

По мнению парламентария, кризис достиг пика в области политики. Вследствие чего звучат недопустимые в цивилизованном обществе заявления.

Ранее Лайф писал, что секретарь СНБО Украины позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами. Несмотря на тщетные попытки выразить какое-то сожаление гражданам, Алексей Данилов в своей речи как будто глумился над жителями Ялты и Керчи, которые он назвал украинскими.