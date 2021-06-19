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Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Крыму и поручил в сжатые сроки восстановить пострадавшие районы

Отмечается, что самая тяжёлая ситуация наблюдается в Ялте. По словам главы региона, за счёт рельефа местности вода набрала высокую скорость, образовался селевой поток.

19 июня, 13:51
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/aksenovrk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Аксёнов</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обрушившаяся на полуостров стихия нанесла во многом катастрофический ущерб, некоторые люди полностью потеряли имущество. А сильнее всего пострадала Ялта.

"Природная катастрофа <…> Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли своё имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит <…> В Ялте ситуация самая тяжёлая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", — сказал глава Крыма.

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Аксёнов отметил, что сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, которые оказались в зоне подтопления. Он также поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших городов и районов полуострова.

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"Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдёт, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжёлая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Всё это предстоит сделать в максимально сжатые сроки", — написал глава Крыма на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи пострадавшим жителям Крыма. Видео © Минобороны России; МЧС России

Отметим, что в свою очередь Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи пострадавшим жителям Крыма, до полутора тысячи человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники. Мобильные отряды, в составе которых большегрузные машины повышенной проходимости и цистерны для подвоза питьевой воды, прибыли в Ялту, Керчь и населённый пункт Олива.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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