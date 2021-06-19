"Господь Бог слишком много им дал воды сразу": Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами
Несмотря на тщетные попытки выразить какое-то сожаление гражданам, политик во время своей речи как будто глумился над жителями Ялты и Керчи, которые он назвал украинскими.
Керчь. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над масштабными паводками в Крыму, где сейчас объявлен режим ЧС. На брифинге после заседания СНБО он произнёс достаточно противоречивые слова.
"Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", — заявил Данилов.
Несмотря на тщетные попытки выразить какое-то сожаление пострадавшим от наводнения местным жителям, секретарь СНБО во время своей речи как будто глумился над находящимися в Ялте и Керчи людьми. Эти города Данилов не преминул назвать украинскими.
По последним данным экстренных служб, в результате ЧП в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Сейчас подтопленными остаётся более ста домов.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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