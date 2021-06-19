Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поглумился над масштабными паводками в Крыму, где сейчас объявлен режим ЧС. На брифинге после заседания СНБО он произнёс достаточно противоречивые слова.

"Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", — заявил Данилов.

Несмотря на тщетные попытки выразить какое-то сожаление пострадавшим от наводнения местным жителям, секретарь СНБО во время своей речи как будто глумился над находящимися в Ялте и Керчи людьми. Эти города Данилов не преминул назвать украинскими.

По последним данным экстренных служб, в результате ЧП в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Сейчас подтопленными остаётся более ста домов.