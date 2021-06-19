Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Её реализацию будет держать на контроле "Единая Россия". Об этом он сказал во время выступления на съезде партии.

"Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", — указал российский лидер.

Путин отметил, что 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном. При этом незначительное количество учебных заведений находятся в аварийном состоянии, что "абсолютно недопустимо", подчеркнул президент.