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Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ

Российский лидер отметил, что 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а незначительное количество учебных заведений находятся в аварийном состоянии, что "абсолютно недопустимо".

19 июня, 12:06
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ надо запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Её реализацию будет держать на контроле "Единая Россия". Об этом он сказал во время выступления на съезде партии.

"Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", — указал российский лидер.

Путин: Власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми

Путин: Власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми

Путин отметил, что 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном. При этом незначительное количество учебных заведений находятся в аварийном состоянии, что "абсолютно недопустимо", подчеркнул президент.

Ранее Путин призвал до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. Российский лидер подчеркнул, что для комфортной жизни граждан страны важно всё, в том числе эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях и, конечно, рабочие места.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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