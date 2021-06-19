Путин призвал "Единую Россию" не обрастать "казённой коркой"

В любом государстве к партии власти липнут случайные и не всегда чистоплотные на руку люди. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

"К партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало", — отметил глава государства.

Для правящей партии в любой стране велики шансы "обрасти казённой коркой", подчеркнул глава государства. По его словам, ранее заслуженный авторитет сам по себе работать не будет, поскольку в одночасье может "забронзоветь". В связи с этим Путин призвал "Единую Россию" никогда не забывать об этом.

Вместе с тем глава государства назвал "Единую Россию" партией социальной направленности. Очень важно, что её члены стремятся к обновлениям и постоянному развитию, проявляют ответственность, а также патриотический настрой, добавил президент.