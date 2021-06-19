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Нарышкин заявил, что Россия скоро возобновит сотрудничество с США по линии разведведомств

Глава Службы внешней разведки подчеркнул, что главной проблемой является не киберпреступность, а терроризм. И необходимо объединиться в борьбе против него.

19 июня, 11:50

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия скоро возобновит сотрудничество с США по линии разведывательных ведомств. Видео © LIFE

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил Лайфу, что в скором времени возобновится сотрудничество России с США по линии разведок.

"Подвижки будут, будет и диалог, начнётся с телефонных разговоров и постепенно перейдёт, наверное, как мне представляется и как необходимо, на личные встречи", — отметил Нарышкин.

"Мы с этим мириться не будем": Нарышкин заявил о гибридной войне против России и Белоруссии

"Мы с этим мириться не будем": Нарышкин заявил о гибридной войне против России и Белоруссии

Он сообщил, что с прошлым главой ЦРУ США внешняя разведка не поддерживала общение, в то время как с Майком Помпео, возглавлявшим ведомство в 2017–2018 годах, было частое взаимодействие. Глава СВР России также подчеркнул, что главной проблемой является не киберпреступность, а терроризм, в борьбе с которым необходимо объединиться.

Ранее Нарышкин заявил, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать. Разговор с Москвой с позиции силы и шантажа не принесёт должных результатов, предупредил он.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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