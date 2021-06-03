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"Мы с этим мириться не будем": Нарышкин заявил о гибридной войне против России и Белоруссии

По словам главы СВР, Запад проводит крайне агрессивную политику по отношению к Союзному государству. Москва и Минск будут вместе противостоять этим действиям, защищая своё право на суверенное развитие.

3 июня, 14:29
<p>Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Запад использует элементы гибридной войны против суверенитета России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Мы с этим мириться не будем", — подчеркнул глава ведомства.

"Это, конечно, всё элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — очень мягкий", — сказал глава СВР журналистам по итогам встречи с представителями Комитета госбезопасности Белоруссии в Витебске.

Нарышкин: Враждебные действия Запада могут вызвать ненависть у россиян

Нарышкин: Враждебные действия Запада могут вызвать ненависть у россиян

По словам Нарышкина, Запад проводит крайне агрессивную политику по отношению к Союзному государству. Поэтому Москва и Минск будут вместе противостоять этим действиям, защищая своё право на суверенное развитие. Также Нарышкин добавил, что россияне и белорусы негативно воспринимают политику давления со стороны западных стран.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Запад оборзевшим после распада Варшавского договора. По словам политика, в прежние годы были различные ситуации между сторонами, однако всё равно все садились за стол переговоров и достигали результатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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