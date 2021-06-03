"Мы с этим мириться не будем": Нарышкин заявил о гибридной войне против России и Белоруссии

По словам главы СВР, Запад проводит крайне агрессивную политику по отношению к Союзному государству. Москва и Минск будут вместе противостоять этим действиям, защищая своё право на суверенное развитие.