В Министерстве обороны РФ предупредили о начале новой холодной войны
Одновременно с этим появляются принципиально новые виды вооружений, которые меняют расклад сил коренным образом, отметили в ведомстве. Так, вооружённое противоборство проникает во всё новые сферы — космос и киберпространство.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В мире начинается новая холодная война, считает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Он отметил, что уже идёт доктринальное определение противников. Таким мнением генерал-полковник поделился в беседе с RT.
"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин.
Военный отметил, что при этом систематически разрушается сложившаяся система взаимоотношений между странами, архитектура безопасности, а также принижается роль международных организаций "как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности". По словам Фомина, сегодня "навязывается некий порядок", который основан на определённых правилах, "неизвестно кем предложенных и поддержанных", а также устраивающих лишь тех, кто их придумал.
Кроме того, в современном мире появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил. Так, в сферы космоса и киберпространство уже проникает вооружённое противоборство.
Ранее Лайф рассказывал, что в Польше призвали перейти с Россией на язык войны. Отмечается, что Москва якобы стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут только подготовить страну в военной сфере.
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