В Министерстве обороны РФ предупредили о начале новой холодной войны

В мире начинается новая холодная война, считает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Он отметил, что уже идёт доктринальное определение противников. Таким мнением генерал-полковник поделился в беседе с RT.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин.

Военный отметил, что при этом систематически разрушается сложившаяся система взаимоотношений между странами, архитектура безопасности, а также принижается роль международных организаций "как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности". По словам Фомина, сегодня "навязывается некий порядок", который основан на определённых правилах, "неизвестно кем предложенных и поддержанных", а также устраивающих лишь тех, кто их придумал.

Кроме того, в современном мире появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил. Так, в сферы космоса и киберпространство уже проникает вооружённое противоборство.