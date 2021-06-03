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В Министерстве обороны РФ предупредили о начале новой холодной войны

Одновременно с этим появляются принципиально новые виды вооружений, которые меняют расклад сил коренным образом, отметили в ведомстве. Так, вооружённое противоборство проникает во всё новые сферы — космос и киберпространство.

3 июня, 14:20
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В мире начинается новая холодная война, считает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Он отметил, что уже идёт доктринальное определение противников. Таким мнением генерал-полковник поделился в беседе с RT.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", притом что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", — сказал Фомин.

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Военный отметил, что при этом систематически разрушается сложившаяся система взаимоотношений между странами, архитектура безопасности, а также принижается роль международных организаций "как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности". По словам Фомина, сегодня "навязывается некий порядок", который основан на определённых правилах, "неизвестно кем предложенных и поддержанных", а также устраивающих лишь тех, кто их придумал.

Кроме того, в современном мире появляются принципиально новые виды вооружений, которые коренным образом меняют расклад сил. Так, в сферы космоса и киберпространство уже проникает вооружённое противоборство.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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