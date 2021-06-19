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Путин призвал до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности

Российский лидер подчеркнул, что для комфортной жизни граждан страны важно всё, в том числе эффективная социальная поддержка, городская и сельская среда, доступные места в детских садах и яслях и, конечно, рабочие места.

19 июня, 11:37

Фото © LIFE

Путин призвал до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2026 года в стране необходимо повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом он сообщил, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми", — сказал российский лидер.

Путин: Власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми

Путин: Власти будут донастраивать программы поддержки семей с детьми

Он также подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы существенно повысить достаток российских семей и доходы граждан. Путин отметил, что для современного качества жизни важно всё, в том числе эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях и, конечно, рабочие места.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года. При этом он заметил, что социальные реформы в стране следует проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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