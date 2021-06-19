Путин призвал до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2026 года в стране необходимо повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом он сообщил, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми", — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы существенно повысить достаток российских семей и доходы граждан. Путин отметил, что для современного качества жизни важно всё, в том числе эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях и, конечно, рабочие места.