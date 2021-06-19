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"Сегодня партия занимает лидерские позиции": Путин поприветствовал участников съезда "Единой России"

Российский лидер отметил, что партия проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой, и поблагодарил за это членов ЕР.

19 июня, 11:27
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда партии "Единая Россия", отметив, что она является ведущей политической силой страны много лет, что означает большой груз ответственности.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на всех уровнях, показала способность к постоянному обновлению и развитию, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой. И я хочу вас за это поблагодарить!" — сказал российский лидер.

В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"

В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"

Он подчеркнул, что "сегодня "Единая Россия" занимает лидерские позиции", и напомнил, что в каждом регионе, городе и посёлке "необходимо опираться на своих единомышленников", людей, которые стараются приносить пользу и созидать.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Также в этот день пройдут выборы глав некоторых регионов и депутатов парламентов субъектов РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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