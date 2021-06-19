Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда партии "Единая Россия", отметив, что она является ведущей политической силой страны много лет, что означает большой груз ответственности.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на всех уровнях, показала способность к постоянному обновлению и развитию, проявила и проявляет ответственность и патриотический настрой. И я хочу вас за это поблагодарить!" — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что "сегодня "Единая Россия" занимает лидерские позиции", и напомнил, что в каждом регионе, городе и посёлке "необходимо опираться на своих единомышленников", людей, которые стараются приносить пользу и созидать.