Адвокат экс-солистки "Ленинграда" объяснил, за что Вокс требует с Шнурова 20 миллионов рублей

Российская певица Алиса Вокс, являющаяся бывшей солисткой группы "Ленинград", намерена подать иск на музыканта Сергея Шнурова, чтобы получать отчисления за 39 песен, записанных с её участием в составе коллектива. При этом речь об авторских правах здесь не идёт. Об этом телеканалу "360" заявил адвокат исполнительницы Роман Лалаян.

По словам юриста, артистка собирается через суд добиться выплат исполнительского вознаграждения.

"Исполнитель имеет право по законодательству получать своё вознаграждение — свои роялти. Право на авторство мы не оспариваем, по крайней мере — пока", — сказал Лалаян.

По мнению Вокс, ей должны заплатить не менее 20 миллионов рублей. Именно в такую сумму певица и её адвокат оценили роялти, которые она имеет право получить с прослушиваний на различных концертных площадках. К слову, некоторые музыкальные сервисы уже предоставили свои отчёты по этому поводу. При этом заявленная сумма может измениться в зависимости от отчётов, которые ожидаются от компании "Шнурок", а также от того, какое решение примет суд.

Между тем Лалаян отметил, что работает с Алисой Вокс уже полгода и за это время неоднократно обсуждал с певицей её планы на новый альбом и прошлые проекты. Как выяснилось, исполнительница не получала никаких отчислений за песни с её вокалом в составе "Ленинграда". Речь идёт в общей сложности о 39 композициях, среди которых — нашумевший хит "Экспонат", уточнил адвокат.

"Мы получили договор об отчуждении прав от компании "Шнурок" и ИП Шнурова о том, что все 39 треков были переданы ему за тысячу рублей. Ну это же несерьёзно. Мы будем обжаловать эту историю, ведь раньше Алиса не получала за это никаких денег", — указал Лалаян, добавив, что на данный момент всё находится на стадии переговоров, поскольку он и его подзащитная пока не готовы идти в суд — сперва им нужно изучить все документы.

Юрист выразил уверенность, что договор об отчуждении исполнительских прав с указанием суммы одна тысяча рублей вряд ли был заключён по ошибке, так как речь идёт о серьёзной организации. В то же время адвокат певицы констатировал, что представители музыкальной компании "общаются с ними нехотя, значит, им есть что скрывать".