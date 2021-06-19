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Пятилетний шахматист из Томска получит спортивный разряд, несмотря на возраст

Это произойдёт по инициативе министра спорта РФ Олега Матыцина, к которому отец мальчика ранее обратился с просьбой решить возникшую проблему.

19 июня, 11:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мэрия и Центр социальных инициатив города Томска готовят документы для присвоения разряда талантливому пятилетнему шахматисту Дмитрию Крымскому, который ранее не мог получить его в силу возраста. Как стало известно, мальчик получит разряд уже на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил глава Управления физической культуры и спорта мэрии города Андрей Белоусов.

Пятилетний томский шахматист Дмитрий Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд ещё в феврале 2021 года, выиграв четыре партии из семи на региональном первенстве для детей до девяти лет. При этом получить соответствующий разряд ребёнок не смог в силу своего возраста, поскольку по правилам это возможно лишь с семи лет. Тогда отец мальчика записал видеообращение к министру спорта России Олегу Матыцину, в котором попросил его решить проблему, назвав сложившуюся ситуацию несправедливой. В результате через месяц Матыцин заявил журналистам, что юный спортсмен получит разряд.

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"Приказ на выдачу разряда уже есть. Это юношеский разряд — такие выдаются физкультурно-спортивными организациями, в данном случае Центром социальных инициатив Томска. На следующей неделе он книжку получит", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем Белоусов указал, что по существующим нормативным актам Крымский не может получить документ, но "было принято решение присвоить его, чтобы поощрить ребёнка".

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"Это политическое решение в целях поощрения ребёнка, так как его допустили до соревнований, не прописав ограничений в возрасте участия, а это должна была сделать Федерация шахмат Томской области. Поэтому в интересах мальчика я принял такое решение", — заявил глава управления.

В то же время в пресс-службе муниципалитета Томска со ссылкой на и.о. мэра Михаила Ратнера информировали, что глава города планирует разобраться, почему разряд до сих пор не был присвоен Крымскому.

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"Здесь налицо пробел в правовом аспекте. К сожалению, не единичный случай, когда дети до семи лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда, а на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения для присвоения спортивных разрядов. Это будет справедливо по отношению к юным спортсменам и даст им дополнительный стимул к саморазвитию", — приводятся слова Ратнера в сообщении городской администрации.

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А ранее мы писали о девятикласснике из США, который выглядит настолько взрослым и накачанным, что никто не верит, сколько ему лет. Юный спортсмен прославился за считаные дни, стоило ему написать, в какой класс он перешёл. И вот уже несколько престижных университетов предложили здоровяку стипендию, пытаясь привлечь его внимание.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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