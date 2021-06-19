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Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам.

19 июня, 11:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель, ABEDIN TAHERKENAREH / EPA</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель, ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Президент России Владимир Путин поздравил главу судебной власти Ирана Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах в стране, направив ему послание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.

"Передачу послания подтверждаем", — сообщил собеседник агентства.

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Как уточняет Посольство Ирана в Москве, российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, подчеркнув, что это отвечает интересам двух стран.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший. Ещё 11 человек в результате крушения травмировались. Информация об их состоянии не уточняется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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