Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил главу судебной власти Ирана Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах в стране, направив ему послание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.

"Передачу послания подтверждаем", — сообщил собеседник агентства.

Как уточняет Посольство Ирана в Москве, российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, подчеркнув, что это отвечает интересам двух стран.