Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана
Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель, ABEDIN TAHERKENAREH / EPA
Президент России Владимир Путин поздравил главу судебной власти Ирана Ибрагима Раиси с победой на президентских выборах в стране, направив ему послание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.
"Передачу послания подтверждаем", — сообщил собеседник агентства.
Как уточняет Посольство Ирана в Москве, российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, подчеркнув, что это отвечает интересам двух стран.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший. Ещё 11 человек в результате крушения травмировались. Информация об их состоянии не уточняется.
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