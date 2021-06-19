В Кремле оценили возможность встречи Путина и Джонсона

Встреча главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вполне возможна, но лишь при условии появления у властей Соединённого Королевства "политической воли", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Нет, такая встреча не готовится. Но она потенциально возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", — сказал представитель Кремля.