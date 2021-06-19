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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Джонсона

Ранее министр обороны Соединённого Королевства заявил, что переговоры президента РФ и британского премьера реальны, если Москва изменит линию своего поведения.

19 июня, 10:37
<p>Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Никольский Алексей, РА / Jonathan Buckmaster / Daily Express</p>

Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © ТАСС / Никольский Алексей, РА / Jonathan Buckmaster / Daily Express

Встреча главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вполне возможна, но лишь при условии появления у властей Соединённого Королевства "политической воли", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Нет, такая встреча не готовится. Но она потенциально возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что в Великобритании поставили условие для встречи Путина и Джонсона. Так, по словам министра обороны страны Бена Уоллеса, Лондон не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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