В Кремле оценили возможность встречи Путина и Джонсона
Ранее министр обороны Соединённого Королевства заявил, что переговоры президента РФ и британского премьера реальны, если Москва изменит линию своего поведения.
Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © ТАСС / Никольский Алексей, РА / Jonathan Buckmaster / Daily Express
Встреча главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вполне возможна, но лишь при условии появления у властей Соединённого Королевства "политической воли", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Нет, такая встреча не готовится. Но она потенциально возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что в Великобритании поставили условие для встречи Путина и Джонсона. Так, по словам министра обороны страны Бена Уоллеса, Лондон не хочет "постоянных трений" между РФ и Западом, так как это "не соответствует ничьим интересам".
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