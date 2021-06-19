В Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший

На юго-западе Ирана разбился вертолёт, перевозивший избирательные урны после президентских и муниципальных выборов. В результате происшествия погиб один человек, сообщает IRNA .

"В результате этого происшествия один из пассажиров, который, как сообщают, был сотрудником правоохранительных органов, охранявших урны, погиб, ещё 11 пострадали", — рассказал губернатор провинции Хузестан, где произошёл инцидент, Касем Сулеймани Даштаки агентству.