НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший

Сообщается, что ещё 11 человек пострадали в результате крушения. Информация об их состоянии не уточняется.

19 июня, 10:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sohelav26" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@sohelav26</a></p>

Фото © Twitter / @sohelav26

На юго-западе Ирана разбился вертолёт, перевозивший избирательные урны после президентских и муниципальных выборов. В результате происшествия погиб один человек, сообщает IRNA.

"В результате этого происшествия один из пассажиров, который, как сообщают, был сотрудником правоохранительных органов, охранявших урны, погиб, ещё 11 пострадали", — рассказал губернатор провинции Хузестан, где произошёл инцидент, Касем Сулеймани Даштаки агентству.

При крушении самолёта в Кузбассе пострадал бизнесмен Тимур Франк

При крушении самолёта в Кузбассе пострадал бизнесмен Тимур Франк

Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что в районе села Журавлёво Кемеровской области самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1