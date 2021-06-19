В Иране разбился перевозивший избирательные урны вертолёт, есть погибший
Сообщается, что ещё 11 человек пострадали в результате крушения. Информация об их состоянии не уточняется.
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На юго-западе Ирана разбился вертолёт, перевозивший избирательные урны после президентских и муниципальных выборов. В результате происшествия погиб один человек, сообщает IRNA.
"В результате этого происшествия один из пассажиров, который, как сообщают, был сотрудником правоохранительных органов, охранявших урны, погиб, ещё 11 пострадали", — рассказал губернатор провинции Хузестан, где произошёл инцидент, Касем Сулеймани Даштаки агентству.
Информация о состоянии пострадавших не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что в районе села Журавлёво Кемеровской области самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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